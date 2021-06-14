- 1/3
- 2/3
- 3/3
أقدمت صحيفة "بهادري حريديم" الإسرائيلية، على إخفاء وجوه الوزيرات في صورة للحكومة الإسرائيلية الجديدة نشرتها اليوم (الاثنين)؛ باعتبار أن "إظهار وجوه النساء حرام شرعاً" حسب المعتقدات التوراتية لجماعة "الحريديم" اليهودية الأصولية.
ونشرت الصحيفة صورة جماعية لأعضاء الحكومة الإسرائيلية الـ36 برئاسة زعيم حزب "يامينا" نافتالي بينيت، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يائير لابيد، الذي سيتولى رئاستها بعد عامين، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأخفت "بهادري حريديم" وجوه 9 وزيرات في الحكومة الإسرائيلية الجديدة؛ ما أدى إلى إثارة انتقادات واسعة في إسرائيل من قبل المدافعين عن حقوق المرأة.
صحيفة إسرائيلية تخفي وجوه الوزيرات في صورة للحكومة الجديدة باعتبارها "حراماً"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-14
أقدمت صحيفة "بهادري حريديم" الإسرائيلية، على إخفاء وجوه الوزيرات في صورة للحكومة الإسرائيلية الجديدة نشرتها اليوم (الاثنين)؛ باعتبار أن "إظهار وجوه النساء حرام شرعاً" حسب المعتقدات التوراتية لجماعة "الحريديم" اليهودية الأصولية.
ونشرت الصحيفة صورة جماعية لأعضاء الحكومة الإسرائيلية الـ36 برئاسة زعيم حزب "يامينا" نافتالي بينيت، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يائير لابيد، الذي سيتولى رئاستها بعد عامين، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأخفت "بهادري حريديم" وجوه 9 وزيرات في الحكومة الإسرائيلية الجديدة؛ ما أدى إلى إثارة انتقادات واسعة في إسرائيل من قبل المدافعين عن حقوق المرأة.
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
08:20 PM
أثارت انتقادات المدافعين عن حقوق المرأة
أقدمت صحيفة "بهادري حريديم" الإسرائيلية، على إخفاء وجوه الوزيرات في صورة للحكومة الإسرائيلية الجديدة نشرتها اليوم (الاثنين)؛ باعتبار أن "إظهار وجوه النساء حرام شرعاً" حسب المعتقدات التوراتية لجماعة "الحريديم" اليهودية الأصولية.
ونشرت الصحيفة صورة جماعية لأعضاء الحكومة الإسرائيلية الـ36 برئاسة زعيم حزب "يامينا" نافتالي بينيت، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يائير لابيد، الذي سيتولى رئاستها بعد عامين، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأخفت "بهادري حريديم" وجوه 9 وزيرات في الحكومة الإسرائيلية الجديدة؛ ما أدى إلى إثارة انتقادات واسعة في إسرائيل من قبل المدافعين عن حقوق المرأة.
، صحيفة إسرائيلية تخفي وجوه الوزيرات في صورة للحكومة الجديدة باعتبارها "حراماً" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة إسرائيلية تخفي وجوه الوزيرات في صورة للحكومة الجديدة باعتبارها "حراماً" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.