، ميليشيات إيرانية في سوريا تستقدم تعزيزات عسكرية وأسلحة إلى قاعدة شرق حلب ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الاثنين)، أن الميليشيات الإيرانية استقدمت خلال الساعات الفائتة، تعزيزات عسكرية جديدة وأسلحة إلى قاعدة تقع مقابل مناطق قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
ونسب "المرصد" إلى مصادر لم يسمها أن الأسلحة تشمل أعدادًا من صواريخ أرض أرض، متوسطة المدى وأسلحة وذخائر نقلت من مناطق غرب الفرات إلى قاعدتهم الجديدة، التي جرى إنشاؤها مؤخراً على تلة في قرية حبوبة بين الخفسة ومسكنة.
ولفت إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تستقدم فيها الميليشيات تعزيزات خلال 20 يوماً، من دون أن تعرف الأهداف وراء ذلك.
وأنشأت الميليشيات قاعدة عسكرية على تلة قرب ضفة نهر الفرات شرقي حلب الشهر الماضي.
ميليشيات إيرانية في سوريا تستقدم تعزيزات عسكرية وأسلحة إلى قاعدة شرق حلبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-14
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الاثنين)، أن الميليشيات الإيرانية استقدمت خلال الساعات الفائتة، تعزيزات عسكرية جديدة وأسلحة إلى قاعدة تقع مقابل مناطق قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
ونسب "المرصد" إلى مصادر لم يسمها أن الأسلحة تشمل أعدادًا من صواريخ أرض أرض، متوسطة المدى وأسلحة وذخائر نقلت من مناطق غرب الفرات إلى قاعدتهم الجديدة، التي جرى إنشاؤها مؤخراً على تلة في قرية حبوبة بين الخفسة ومسكنة.
ولفت إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تستقدم فيها الميليشيات تعزيزات خلال 20 يوماً، من دون أن تعرف الأهداف وراء ذلك.
وأنشأت الميليشيات قاعدة عسكرية على تلة قرب ضفة نهر الفرات شرقي حلب الشهر الماضي.
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
07:29 PM
ضاعفت قدراتها للمرة الثانية خلال 20 يوماً
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الاثنين)، أن الميليشيات الإيرانية استقدمت خلال الساعات الفائتة، تعزيزات عسكرية جديدة وأسلحة إلى قاعدة تقع مقابل مناطق قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
ونسب "المرصد" إلى مصادر لم يسمها أن الأسلحة تشمل أعدادًا من صواريخ أرض أرض، متوسطة المدى وأسلحة وذخائر نقلت من مناطق غرب الفرات إلى قاعدتهم الجديدة، التي جرى إنشاؤها مؤخراً على تلة في قرية حبوبة بين الخفسة ومسكنة.
ولفت إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تستقدم فيها الميليشيات تعزيزات خلال 20 يوماً، من دون أن تعرف الأهداف وراء ذلك.
وأنشأت الميليشيات قاعدة عسكرية على تلة قرب ضفة نهر الفرات شرقي حلب الشهر الماضي.
، ميليشيات إيرانية في سوريا تستقدم تعزيزات عسكرية وأسلحة إلى قاعدة شرق حلب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيات إيرانية في سوريا تستقدم تعزيزات عسكرية وأسلحة إلى قاعدة شرق حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.