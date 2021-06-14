شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير جازان : جاري العمل على بناء أكبر ميناء في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعلن أمير جازان الأمير محمد بن ناصر عن بدء العمل على بناء أكبر ميناء في جازان من خلال التعاون مع شركة صينية لبناء المدينة الاقتصادية والمدينة التحويلية التجارية.

وقال أمير جازان أنه سيكون من أكبر المواني الموجودة في المنطقة حيث تم البدء بتوقيع العقد والعمل بالإضافة لوجود شركة أرامكو ووجود المدينة تحت إشراف هيئة الجبيل وينبع.

وأضاف: "هذه مقومات تساعد على جلب رجال الأعمال والبنية التحتية يتم العمل فيها على قدم وساق"، بحسب ما جاء بلقائه على قناة "الإخبارية".

وتتطرق أمير جازان أيضًا للحديث عن التنوع الجغرافي بالمنطقة قائلاً: "التنوع الجغرافي بالمنطقة من مقومات السياحة مثل وجود الجبال والسهول والشواطئ والجزر".

وتابع: "هناك ما يقرب من 250 وادي تقريبًا وكل هذه الأودية تجدد المياه الجوفية وانتهز هذه الفرصة بالنسبة للزراعة والصناعة للمستثمرين لأن الخطة الحالية تعتمد على الجهود الذاتية وإيجاد مصادر دخل أخرى".

واستكمل: "سعدت بكلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الـ 5 سنوات الماضية أنتجت أمور عديدة تتعدى الـ 20 أو 25 مليار".