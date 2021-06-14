شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "الدكتور الجهني" يكشف تفاصيل العملية الدقيقة لإنقاذ حياة مريض كويتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يوسف الحميد (صدى):

كشف استشاري المخ والأعصاب، الدكتور هاني الجهني، تفاصيل العملية الجراحية التي تمكن من خلالها من إنقاذ حياة مريضًا كويتيًا كان يعاني من ورم بالمخ.

وكان البعض قد نصح المريض الكويتي بالتوجه للمستشفيات الأمريكية والأوروبية لإجراء العملية إلا أنه اختار المملكة، وتكللت بالفعل عمليته التي أجريت وسط بريدة بالنجاح، بمساعد عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، هاني الجهني.

وذكر "الجهني" أنه وجد أثناء إجراء العملية أن مكان الورم في منطقة بعيدة، كما أن وضعية المريض على سرير الجراحة لم تكن تساعده على إتمام العملية بشكل دقيق في ظل صعوبة تحريك جهاز الملاحة العصبية الذي تم استخدامه حينها.

وأكد أنه تغلب على هذه المعضلة، وجلس بوضعية معينة، وتمكن بالفعل من إتمام العملية بنجاح، وخرج المريض بصحة جيدة، وذلك بحسب حديثه بقناة "الإخبارية".

وتابع :" أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل، استقبلني في مكتبه الخاص، ووجه لي كلمة أحسست فيها بدفء الأب، حيث قال أنه لن يسمح لي بالخروج من القصيم، وهذا الكلمة لم تعكس نجاحي فقط، وإنما عكست أيضا نجاح جميع أطباء المملكة".

الجدير بالذكر أن "الجهني" ساهم في العام الماضي في إنقاذ حياة فتاة كويتية تعاني من صرع أثناء فترة ابتعاثه في فرنسا، حيث رفض الطبيب الفرنسي حينها إجراء العملية لها فتطوع "الجهني" بتحمل كامل المسؤولية عن العملية التي أنجزها في غضون 7 ساعات، وتكللت العملية بفضل الله بالنجاح.

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