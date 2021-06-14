شكرا لمتابعة خبر عن تمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين على إجراءات النقل الداخلي والخارجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على إجراءات النقل الداخلي والخارجي.

وسيكون ذلك متاحًا حتى الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 6 ذو القعدة 1442هـ، وذلك لمن لم يتمكنوا من إدخال رغباتهم.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد بالتقاء وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ لعدد من المعلمين والمعلمات في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، للحديث عن تطوير المناهج والخطط الدراسية.