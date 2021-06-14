شكرا لمتابعة خبر عن البواردي:لا توجد جهة معينة مسؤولة عن العمالة المخالفة لتطبيقات التوصيل "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الكاتب الصحفي ماهر البواردي، إنه لا توجد جهة معينة مسؤولة عن العمالة المخالفة لتطبيقات "التوصيل".

وأوضح ماهر البواردي خلال لقاء مع قناة الإخبارية، أنه لا يزال هناك عبث في ظل غياب الرقابة، كما اقترح عمل رخصة لأي عامل توصيل.

وتابع:"إذا كان عامل توصيل "غذاء" لابد أن يكون له رخصة من الأمانات، وإذا كان عامل توصيل للبريد أو توصيل سريع يكون من مؤسسة البريد والجهة المعنية بذلك".