5 مدن سعودية تتصدر التعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 5 مدن سعودية، اليوم الإثنين، معدلات التعافي من فيروس كورونا المستجد في المملكة، خلال الـ«24» ساعة الماضية والتي بلغ معدلها 1148 حالة تعافٍ؛ فسجلت جدة 218 حالة، والرياض 153 حالة، ومكة المكرمة 116 حالة، وينبع 85 والطائف 41 حالة.

وسجلت الهفوف 23 حالة وجازان 22، وعنيزة 19، وأبها 15، وتم تسجيل 13 حالة تعافٍ في أبوعريس وبلجرشي وبللسمر، وسجلت 12 حالة في كل من تبوك وبريدة وصبيا والنعيرية، وتم تسجيل 11 حالة في خميس مشيط ونجران.

وسجلت 10 حالات في المبرز، وتم تسجيل 9 حالات في كل من الدمام وحفر الباطن ووادي الدواسر، وسجلت 8 حالات في بارق والخرمة وصامطة والقنفذة، و7 حالات في كل من حائل وبيشة والظهران والقيصومة والكامل ورجال ألمع وأضم والبشائر.

كما تم تسجيل 6 حالات تعافٍ في عريعرة وعرعر والبدع وظهران الجنوب، فيما سجلت 5 حالات في كل من: رياض الخبراء وشرورة وتربة وحقل والمظيلف وفيفا.

وسجلت 4 حالات في كل من خليص والمدينة المنورة والخبر والدلم ومليجة وبقيق والقحمة وسبت العلاية ورنية والشملي وقصيباء وظلم والمجاردة والخفجي، وسجلت 3 حالات في الأسياح والشنان وسميراء وسار وعقلة الصقور والبرك وعفيف ووادي بن هشبل وسراة عبيدة والجبيل والمخواة وعيون الجواء والبدائع والمويه وترج والجفر.

وسجلت حالتا تعاف في كل من: الموسم ورفائع الجمش والمجمعة وطريف والقطيف ومحايل وتبالة وضرما، وثادق وحوطة بني تميم وخيبر والمذنب.

وتم تسجيل حالة واحدة في كل من: ثول والدائر والقوارة وحوطة سدير والعارضة والدرب وسكاكا والزلفي والمندق وقيا والسعيرة والعيون والحناكية ومهد الذهب وأحد المسارحة وأملج والعلا وضبا وطبرجل ودومة الجندل وبقعاء والسليل وليلى وشقراء والبكيرية والعيص والخرج ووادي الفرع والريث وميسان وقرية العليا والحرث والحمنة وساجر وثريبان والقريع ورأس تنورة والفرشة.

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