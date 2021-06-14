«المرور»: 4 تعليمات قبل الانتقال من مسار إلى آخر على الطرق

الرياض - محمد عبدالله - أكد المرور السعودي أهمية اتباع التعليمات قبل الانتقال من مسار إلى آخر، وذلك بالتأكد من خلو المسار قبل الانتقال والحذر من أن يكون قائد المركبة سببًا في الحادث، وذلك لتبقى الطرق أكثر انسيابية وأمانًا.

وأضاف المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن الانتقال من مسار إلى مسار آخر يتطلب التحقق من عدم وجود إشارات تمنع الانتقال وإعطاء الإشارات اللازمة قبل الانتقال.

كما نصح بعد تغيير المسار عند المرور بالطرق المرتفعة أو الإشارات الضوئية أو مداخل ومخارج الطريق ومعبر المشاة والدوارات والتقاطعات، مشيرًا إلى أن تغيير المسار في المكان والوقت المناسب يرفع مستوى السلامة أثناء القيادة ويسهل عملية السير.

ويتضمن نظام المرور القواعد الكاملة للسير على الطريق ومن بينها مراعاة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة ووجوب التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة من قبل السائق، وفقا لأحكام النظام ولائحته.

ويحضر نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق، حظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا.

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