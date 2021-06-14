ارتفاع طفيف في حالات كورونا الحرجة.. وانخفاض النشطة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ارتفاعًا في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1596 حالة، مقارنة مع أمس الأحد؛ حيث تم تسجيل 1575 حالة.

وأشارت وزارة الصحة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا حيث تم تسجيل 10075 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 10132 حالة.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم إجراء فحص كورونا لـ83368 شخص، وأن عدد المرضى بالعناية المركزة يبلغ 21 مريضا.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، و1148 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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