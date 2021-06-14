اخبار السعوديه

جدة : إيقاف شخصين تشاجرا نتيجة خلاف عائلي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

التعليم تمدد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي

وجه وزير التعليم حمد آل الشيخ بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على إجراءات النقل الداخلي والخارجي؛ حتى الساعة...

21b1df2fd3.jpg الرياض : دوت الخليج
1bd1c7b392.jpg04 ذو القعدة 1442 هـ

إطلاق الهوية الإعلامية لحج 1442

أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام 1442 هـ، وأتاحها للاستخدام من...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

سبل توقّع اتفاقية مع النقل الجماعي

وقّعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" والشركة للنقل الجماعي اتفاقية تنص على قيام الشركة بنقل الإرساليات البريدية على متن...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

نائب أمير الرياض يوجه بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء

وجه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز جميع الجهات المعنية بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء وما يشهده من...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

الشؤون الإسلامية بالرياض تعين 245 موظفة منهن 156 داعية

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها في منطقة الرياض إجراءات تعيين 245 موظفة من العنصر النسائي وفق الخطة الوطنية للتوظيف شملت 156...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

مكة الأعلى حرارة والسودة تسجل الأقل بـ 26 درجة مئوية

تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم يمتد...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر جدة : إيقاف شخصين تشاجرا نتيجة خلاف عائلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا