الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

تغريم مستشفى خاص في الرياض 50 ألف ريال بعد وفاة مواطنة بسبب الإهمال

متابعات الخليج 365 - الرياض

تهرب أحد المستشفيات الخاصة في الرياض، من دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال لوالد مواطنة، توفيت بسبب إهمال طبيب يعمل بشكل غير نظامي.

تغريم مستشفى خاص في الرياض بـ50 ألف ريال:



وصدر حكم تنفيذي بإيقاف السجل التجاري الخاص بالمستشفى، بعد وفاة المواطنة، وتغريم المستشفى 50 ألف ريال تعويضَا لوالد الضحية، بحسب قناة الإخبارية.

وبحسب ما أدلى بيه مراسل قناة الإخبارية، تم البحث والتحري من قبل ذوي الضحية عن حسابات المستشفى ولم يجدوا فيها أي مبالغ مالية.

ورغم صدور الحكم ضد المستشفى فهو لا يزال يعمل على مدار 24 ساعة في تجاهل تام للحكم الصادر بتوقيع الغرامة المقررة منذ قرابة العامين من حدوث الواقعة.

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