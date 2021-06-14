الشيخ السديس يدشن أول مصحف مرئي من صلاتي التراويح والتهجد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المصحف المرئي من صلاتي التراويح والتهجد لعام ١٤٤٢ من المسجد الحرام (بصائر)، وبحضور مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين محمد بن أسامة خياط ومديري الإدارات التابعة له.

ما هو أول مصحف مرئي؟

والمصحف المرئي هو مصحف نوعي يخرج مصورًا لأول مرة ويحتوي على التلاوات المرئية لصلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك من محراب الكعبة الشريفة، والسلسلة تشمل توثيقًا مرئيًا لسور القرآن الكريم المئة وأربع عشرة مع دعاء ختم القرآن الكريم لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس.

تلاوات أئمة المسجد الحرام:

ويضم الإصدار تلاوات أصحاب المعالي والفضيلة أئمة المسجد الحرام الشيخ أ.د. عبدالرحمن السديس، والشيخ د. ماهر المعيقلي، والشيخ د. عبدالله الجهني، والشيخ د. بندر بليلة، والشيخ د. ياسر الدوسري في الشهر الكريم، في محتوى فريد وإنتاج قشيب مميز بجودة عالية، عنيت به وعملت عليه الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين.

وشكر معاليه الجهود المبذولة والمقدمة من قبل الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين خلال موسم رمضان المبارك، وإخراج لهذا المصحف الشريف والتلاوات من صلاتي التراويح والتهجد، وسأل المولى –عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين -حفظهما الله- لما يقدمانه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين.



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