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أعرب وزير الري السوداني ياسر عباس، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، عن انفتاح الخرطوم على إبرام اتفاق جزئي مؤقت بخصوص سد النهضة الأثيوبي، ولكن بشروط محددة.
وأوضح "عباس" أن الشروط تشمل التوقيع على كل ما تم الاتفاق عليه بالفعل في المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر، وبنوداً لضمان استمرار المحادثات حتى بعد ملء السد المقرر في يوليو، والتزام المفاوضات بجدول زمني، وفقاً لـ"رويترز".
وتعترض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، ورفضها التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 06:17 PM
تشمل توقيع إثيوبيا على كل ما اتفق عليه واستمرار المفاوضات بعد الملءالسودان مستعد لإبرام اتفاق جزئي مؤقت حول سد النهضة لكن بشروط
أعرب وزير الري السوداني ياسر عباس، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، عن انفتاح الخرطوم على إبرام اتفاق جزئي مؤقت بخصوص سد النهضة الأثيوبي، ولكن بشروط محددة.
وأوضح "عباس" أن الشروط تشمل التوقيع على كل ما تم الاتفاق عليه بالفعل في المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر، وبنوداً لضمان استمرار المحادثات حتى بعد ملء السد المقرر في يوليو، والتزام المفاوضات بجدول زمني، وفقاً لـ"رويترز".
وتعترض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، ورفضها التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
، السودان مستعد لإبرام اتفاق جزئي مؤقت حول سد النهضة لكن بشروط ،
المصدر : الخليج 365
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