السعودية | الصحة تُفعل أنشطة اليوم العالمي للتبرع بالدم

المناطق - الرياض

فعّلت وزارة الصحة أنشطة “اليوم العالمي للتبرع” الذي يُقام هذا العام 2021 تحت شعار “تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة”, حيث نظمت الصحة حملة للتبرع بالدم في ديوان الوزارة شهدت مشاركة عدد كبير من منسوبيها للتبرع بالدم.

وتسعى الصحة من خلال هذه الأنشطة إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري، والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى جميع فئات المجتمع، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء. كما تسعى إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين، لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوفر في بنوك الدم بوزارة الصحة.

يذكر أن إجمالي عدد المتبرعين بالدم خلال العام 2020م بلغ (342460) متبرعاً.