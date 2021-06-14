شكرا لقرائتكم خبر عن مكة .. 100 مشروع بتقنية رقمية داخل أكبر قبة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة من تقديم أكثر من 100 مشروع تنموي بتقنية رقمية في جانبي بناء الإنسان وتنمية المكان ، داخل أكبر قبة في العالم "جدة سوبردوم" ، عقب أن جرى لأول مرّة توحيد ختام برامج وفعاليات الإمارة في أسبوع واحد يتم تنظيمه سنوياً ، ويحتضن عدداً من الفعاليات والمسابقات والبرامج المتنوعة تلبي طلعات مختلف شرائح المجتمع ، حيث تشمل هذه المشروعات محافظات المنطقة الـ 17محافظة .

وأشاد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي ، الذي زار المعرض اليوم ، الجوانب الحضارية التي ظهر عليها المعرض ، بهويته الرقمية كأول معرض من نوعه على مستوى المملكة ، الذي الذي دشنه سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بحضور سمو نائبه الأربعاء الماضي ، منوهاً بتواجد القبة العملاقة بجدة التي حوت هذا المعرض وتتربع على مساحة 39,753 متراً مربعاً لاستضافة أضخم الفعاليات بمختلف أنواعها من ترفيهية ورياضية وثقافية ، محلية كانت أو عالمية .

وقال : سيكون لهذه القبة نصيب أوفر ، من استضافة المعارض ، والعديد من المشاريع المختلفة ، بإطلالة حضارية على طريق المدينة المنورة "غرب مدينة الملك عبدالله الرياضية"، والتي يصل ارتفاعها إلى 46 متراً، وقطرها 210 أمتار .. والتي وقف خلالها وفد الهيئة على نمط تصميمها المميز ، الذي جمع بين الحداثة وإبراز الأصالة والحضارة للمملكة .

بدوره أكد مدير الإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة عادل المالكي على ما اشتمل عليه المعرض الرقمي من مشروعات عملاقة تنفذها مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة ، وتقديمها للزوار بآلية عرضٍ فريدة من نوعها ، حيث تتواءم هذه المشروعات مع رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى فعاليات أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي ، التي اشتمل عليها المعرض كإحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة التي تحمل عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" .