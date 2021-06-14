شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف الوطني يستأنف أنشطته الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحف الوطني السعودي اليوم استئناف برامجه وعروضه، وذلك بعد إغلاق المتحف خلال الفترة الماضية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث سيقدم تجربةً آمنة وممتعة لزوّاره.

ويعود المتحف لاستقبال زواره ابتداءً من يوم الأربعاء 16 يونيو 2021م، طيلة أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 9 مساءً عدا يوم الخميس من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 1 مساءً إلى الساعة 11 مساءً، فيما يغلق المتحف أبوابه يوم الأحد.

واشترطت إدارة المتحف الوطني على الراغبين في زيارة المتحف إبراز تطبيق توكلنا عند بوابة الدخول، واتباع الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات الطبية، وترك مسافة آمنة بين الزوار.

ويستضيف المتحف الوطني خلال الفترة المقبلة عدداً من المعارض الزائرة المؤقتة، ومنها معرض للخط العربي ابتداءً من يوم الأربعاء 16 يونيو حتى يوم السبت 21 أغسطس 2021، ويقدّم المعرض أصول الخط العربي وتطور فن الخط.