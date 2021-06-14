10 فوائد صحية تحصل عند الجمع بين الزعتر والسمسم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضحت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، أن الجمع بين الزعتر والسمسم يسهم في تقوية الجهاز المناعي لفوائدهما على صحة الجسم، مبينة، أنهما يساعدان على تقوية العضلات، كما أن الجمع بينهما يحمي القلب من الأزمات والأمراض التي تصيبه، كما يساعد على تقوية عضلة القلب ويحمي من انسداد الشرايين، والتخلص من السموم التي توجد بالجسم.

فوائد الزعتر والسمسم الصحية:

وأكدت الدكتورة فائزة البيشي، في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أن هناك فوائد أخرى لهما تتمثل في حماية الأسنان من التسوس، والتخفيف من الألم الذي يصيب الأسنان ويحمي من التهابات اللثة، كما أن مغلي الزعتر مع السمسم يساعد على التخلص من الصداع بشكل سريع وينقى الدم من السموم، كما يحمي الكلى من الحصوات ويساعد أيضًا على طرد الديدان، وإضافة إلى ذلك فإن خليط الزعتر والسمسم يحمي من الأمراض السرطانية لأنهما يحتويان على المواد المضادة للأكسدة.

القيمة الغذائية :

وأوضحت، أن الزعتر والسمسم يتميزان باحتوائهما على العديد من العناصر الغذائية التي تتمثل بالدهون، والبروتين، والكربوهيدرات، والألياف الغذائية، والحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم، والنحاس، والزنك، والفسفور، والبوتاسيوم، بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات مثل؛ الثيامين، والنياسين، وفيتامين ب6، والريبوفلافين، وفيتامين ج، والفولات، وفيتامين أ، وفيتامين ك، وفيتامين هـ، وبفضل هذه العناصر الغذائية المهمة فإن الزعتر والسمسم يقدمان مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية للجسم.

الزعتر وعلاقته بأدوية الأعشاب:

واختتمت الدكتورة فائزة بالقول، معظم أدوية الأعشاب المعتمدة من الصحة دخل فيها الزعتر كعنصر فعّال للتخلص من حالات السعال التي تصيب الإنسان، والعمل على علاج الالتهابات التي تصيب الشعب الهوائية ونزلات البرد والإنفلونزا، لفوائده العديدة على الجهاز التنفسي وعلاج البلغم وحالات الحمى والسعال الشديد، بجانب دوره في تحسين المزاج وحماية الدماغ مع التقدم في السن، وتحفيز الخلايا العصبية أيضًا وتقويتها.

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