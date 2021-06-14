البنك الأهلي السعودي يطلق عروضًا تمويلية غير مسبوقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق البنك الأهلي السعودي أكبر البنوك السعودية، عروضه التمويلية المتزامنة مع إعلان هويّته الجديدة “معًا نصنع الغد” التي تُجسّد رؤية البنك الطموحة لمستقبلٍ واعد.

مزايا حلول البنك الأهلي السعودي

ويأتي إطلاق البنك لحملة ” عروض غير مسبوقة ” التمويلية تلبية لتطلعات واحتياجات عملائه بأسعار ومزايا منافسة وغير مسبوقة تقدم لأول مرة في المملكة لكافة منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتتيح الحملة الفرصة للعملاء للحصول على التمويل الشخصي والتأجيري والعقاري بدون رسوم إدارية وبمعدل هامش ربح سنوي مخفض، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تمويل عقاري وشخصي في ذات الوقت. كما تمنح الحملة بطاقة الأهلي الائتمانية للاسترداد النقدي بدون رسوم سنوية مدى الحياة.

عروض غير مسبوقة

ويقدم البنك الأهلي السعودي ضمن حملة ” عروض غير مسبوقة ” مجموعة متنوعة من برامج تمويلية، يمكن لجميع الأفراد الاستفادة منها على اختلاف احتياجاتهم وتوجهاتهم التمويلية وملاءتهم المالية. ويستهدف البنك جميع عملاء الأفراد، بما في ذلك العاملين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والشركات الكبرى والقطاع الخاص للشركات المعتمدة وغير المعتمدة.

وتشمل الحملة التمويل الشخصي بمعدل سنوي تنافسي، وبدون رسوم إدارية، والتي يمكن الحصول عليها دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع البنك، وذلك عن طريق الاتصال على 8002441005، بالإضافة للتمويل التأجيري بأسعار مخفضة وبدون أي رسوم إدارية وبدون دفعة أولى.

التمويل العقاري

وتشمل الحملة تفرّد التمويل العقاري المقدم من البنك بالعديد من المميزات، والتي يأتي في مقدمتها عدم وجود رسوم إدارية ورسوم تقييم، بالإضافة إلى منتج “وحدة تحت الإنشاء” الحاصل على العديد من الجوائز والذي يمكن استلام العقد فيه في أقل من ساعة وبفترة سماح حتى 3 سنوات، ويمكن للعملاء الحصول على التمويل العقاري دون الحاجة لزيارة الفرع، وذلك عن طريق تطبيق “عقار الأهلي”. كما تشمل عروض بطاقات الائتمان التي تُمكّن العملاء الحصول على بطاقة الأهلي الائتمانية للاسترداد النقدي بدون رسوم سنوية مدى الحياة وبلا شروط أو قيود وبمعدل سنوي يبلغ 0% لبرنامج التقسيط لمدة 3 أو 6 أشهر لمبلغ 1,000 ريال أو أكثر عبر خدمة خطة الدفع الذكي.

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