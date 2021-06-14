السماك الرامح نجم أحمر عملاق أكبر 25 مرة من الشمس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يُرصد بسماء الوطن العربي خلال ليالي يونيو الصافية وطوال فصل الصيف نجم السماك الرامح وهو أكبر 25 مرة من الشمس، وعمره حوالي سبعة مليارات سنة، وهو ورابع ألمع نجم في سماء الليل يظهر باللون البرتقالي المصفر بشكل واضح عند النظر إليه بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي بداية الليل.

تفاصيل ظهور نجم السماك الرامح:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن النجم يدعى (أركتوروس) في كوكبة العواء، والذي يبعد مسافة 37 سنة ضوئية فقط من الأرض.

السماك يقترب من نهاية حياته:

وخلص المهندس أبو زاهرة إلى القول، إن السماك هو نجم أحمر عملاق، مما يعني أنه يتضخم ويقترب من نهاية حياته، وفي النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن نجم الشعرى اليمانية يكون أكثر إشراقًا منه، ولكن نظرًا لأن الشعرى اليمانية لن يكون مرئيًا حتى الشتاء، فإن السماك سيسطر على سماء الليل.

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