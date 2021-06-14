أمير الشمالية يكرم مواطنًا تبرع بالدم أكثر من 100 مرة متواصلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

كرّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة اليوم، متابعات الخليج 365 أحمد بن خلف العنزي نظير التبرع بالدم بأكثر من 100 مرة متواصلة عبر المختبر الإقليمي بمدينة عرعر التابع للشؤون الصحية بالمنطقة.

وأثنى أمير الحدود الشمالية، على ما قام به متابعات الخليج 365 بالتبرع بالدم، مجسدًا روحه الوطنية، باستمرار المبادرة بالعطاء الإنساني النبيل، مؤكدًا أن هذا الفعل ليس بمستغرب من أبناء المملكة الذين ضربوا أروع أمثلة العطاء والتضحية بمختلف الظروف والمعطيات، انطلاقًا من قيم الشريعة الإسلامية السمحة ومن قيمهم الوطنية.

شارك الخبر