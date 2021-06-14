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ضبط معمل ذهب غير مرخص تديره عمالة وافدة في الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

ضبط معمل ذهب غير مرخص تديره عمالة وافدة في الرياض

باسم مواطن سعودي

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، في ضبط معمل غير مرخص لتصنيع الذهب في مدينة الرياض، تديره مجموعة من العمالة الوافدة.

تفاصيل ضبط معمل ذهب غير مرخص بالرياض:

وأكدت الوزارة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها ضبطت معملًا غير مرخص لتصنيع الذهب والمعادن الثمينة، تديره مجموعة من العمالة الوافدة، تعمل باسم مواطن سعودي.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم ضبط المعمل والأدوات المستخدمة، وإحالة المخالفين للجهات الأمنية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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