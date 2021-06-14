- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم نائب أمير الرياض يوجه بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء والرفع بتقارير عاجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14
شارك الخبر
نائب أمير الرياض يوجه بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء والرفع بتقارير عاجلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
شدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض على جميع الجهات المعنية بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء وما يشهده من مخالفات والرفع بتقارير عاجلة عن ذلك.
وأكد سموه على جميع الجهات ذات العلاقة بتكثيف الرقابة والجولات الميدانية لمعالجة جميع المخالفات والتأكد من الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات.
شارك الخبر
شارك الخبر