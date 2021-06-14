الشؤون الإسلامية تنهي إجراءات تعيين 245 موظفة من العنصر النسائي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها في منطقة الرياض إجراءات تعيين 245 موظفة من العنصر النسائي وفق الخطة الوطنية للتوظيف.

وشملت الخطة 156 داعية و89 مراقبة مساجد، وذلك عقب استكمال كافة الشروط والاختبارات، لتلبية حاجة الوزارة للكوادر البشرية من العنصر النسائي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.