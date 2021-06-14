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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية تنهي إجراءات تعيين 245 موظفة من العنصر النسائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14
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الشؤون الإسلامية تنهي إجراءات تعيين 245 موظفة من العنصر النسائي
شملت 156 داعية و89 مراقبة مساجد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنهت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها في منطقة الرياض إجراءات تعيين 245 موظفة من العنصر النسائي وفق الخطة الوطنية للتوظيف.
وشملت الخطة 156 داعية و89 مراقبة مساجد، وذلك عقب استكمال كافة الشروط والاختبارات، لتلبية حاجة الوزارة للكوادر البشرية من العنصر النسائي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
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