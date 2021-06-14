محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجّلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 743877 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 726932 حالة، بعد تسجيل 750 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9602 حالة. 14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 05:28 PM خلال الساعات الـ24 الماضية الأردن تسجل 546 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة الأردن تسجل 546 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة سجّلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 743877 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 726932 حالة، بعد تسجيل 750 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9602 حالة. الكلمات المفتاحية ، الأردن تسجل 546 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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