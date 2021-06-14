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أعلن "طيران ناس" الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن زيادة وجهاته إلى جمهورية أوكرانيا، وذلك عبر تسيير رحلات مباشرة من الرياض إلى مدينة لفيف الأوكرانية كثاني وجهة، بمعدل رحلتين أسبوعياً مباشرة ابتداء من 3 يوليو 2021م.
ويأتي هذا الإعلان في ظل الإقبال المتزايد على السفر إلى جمهورية أوكرانيا، حيث تجدر الإشارة إلى أن طيران ناس كان قد أعلن في وقت سابق عن تدشينه رحلات مباشرة يومية بين العاصمة الرياض وكييڤ، وكذلك إطلاقه رحلات مباشرة ما بين جدة وكييڤ بدءاً من 2 يوليو بمعدل 3 رحلات أسبوعية، وذلك بالتزامن مع إعلان السلطات الأوكرانية عن إعفائها المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول.
وتمثل الوجهات الجديدة لطيران ناس في جمهورية أوكرانيا، استكمالاً لخططه التوسعية لعام 2021م، والتي تشهد طلباً متزايداً من المسافرين، وسط توقعات بتنامي الطلب مع عودة التعافي لقطاع النقل الجوي، ما يسهم في تعزيز قدرات طيران ناس الاستيعابية للعام الجاري، وترسيخ حضوره في سوق الطيران الدولي من خلال الوصول للعديد من الوجهات التي يحتاجها ضيوف طيران ناس.
ويُذكر أن وجهات طيران ناس الدولية خلال فترة الصيف أصبحت نحو 13 وجهة موسمية، تضاف إلى الوجهات الأخرى التي تضمنتها شبكة طيران ناس طوال العام؛ وتشمل هذه الوجهات كلًا من: سالزبورغ – كييڤ – طشقند - تيرانا - الغردقة - فيينا - سيشل - سراييفو- باكو - تبليسي - باتومي - شرم الشيخ – لفيف.
ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم الصيفية من خلال جميع قنوات حجز طيران ناس، والتي تضم: الموقع الإلكتروني، تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية، مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 05:24 PM
ثاني وجهة في أوكرانيا بعد "كييف""طيران ناس" يطلق رحلات مباشرة بين الرياض و"لفيف" بدءاً من 3 يوليو
أعلن "طيران ناس" الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن زيادة وجهاته إلى جمهورية أوكرانيا، وذلك عبر تسيير رحلات مباشرة من الرياض إلى مدينة لفيف الأوكرانية كثاني وجهة، بمعدل رحلتين أسبوعياً مباشرة ابتداء من 3 يوليو 2021م.
ويأتي هذا الإعلان في ظل الإقبال المتزايد على السفر إلى جمهورية أوكرانيا، حيث تجدر الإشارة إلى أن طيران ناس كان قد أعلن في وقت سابق عن تدشينه رحلات مباشرة يومية بين العاصمة الرياض وكييڤ، وكذلك إطلاقه رحلات مباشرة ما بين جدة وكييڤ بدءاً من 2 يوليو بمعدل 3 رحلات أسبوعية، وذلك بالتزامن مع إعلان السلطات الأوكرانية عن إعفائها المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول.
وتمثل الوجهات الجديدة لطيران ناس في جمهورية أوكرانيا، استكمالاً لخططه التوسعية لعام 2021م، والتي تشهد طلباً متزايداً من المسافرين، وسط توقعات بتنامي الطلب مع عودة التعافي لقطاع النقل الجوي، ما يسهم في تعزيز قدرات طيران ناس الاستيعابية للعام الجاري، وترسيخ حضوره في سوق الطيران الدولي من خلال الوصول للعديد من الوجهات التي يحتاجها ضيوف طيران ناس.
ويُذكر أن وجهات طيران ناس الدولية خلال فترة الصيف أصبحت نحو 13 وجهة موسمية، تضاف إلى الوجهات الأخرى التي تضمنتها شبكة طيران ناس طوال العام؛ وتشمل هذه الوجهات كلًا من: سالزبورغ – كييڤ – طشقند - تيرانا - الغردقة - فيينا - سيشل - سراييفو- باكو - تبليسي - باتومي - شرم الشيخ – لفيف.
ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم الصيفية من خلال جميع قنوات حجز طيران ناس، والتي تضم: الموقع الإلكتروني، تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية، مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.
، "طيران ناس" يطلق رحلات مباشرة بين الرياض و"لفيف" بدءاً من 3 يوليو ،
المصدر : الخليج 365
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