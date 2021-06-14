، سفير باكستان لدى المملكة يشيد بالنهضة التنموية في تبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال استقبال "فهد بن سلطان" له بمكتبه في المنطقة

‬استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة، بلال أكبر، والوفد المرافق له، والذي يزور المنطقة حالياً.

في بداية الاستقبال، رحّب أمير المنطقة، بالسفير الباكستاني، متمنيًا له طيب الإقامة في تبوك، منوهًا بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، عبر السفير الباكستاني لدى المملكة، عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

كما أشاد بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.

وفي نهاية الاستقبال، تسلّم أمير منطقة تبوك، هدية تذكارية من سفير باكستان لدى المملكة.