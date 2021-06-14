شكرا لمتابعة خبر عن شروط المحاماة والحصول على الترخيص لممارستها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن شروط المحاماة والحصول على الترخيص لممارستها، مؤكدة أنه لا يتم قبول أي شهادة في الدبلوم كمؤهل علمي للقيد في جدول المحامين الممارسين، باستثناء شهادة الدبلوم العالي في دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة فقط.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك إضافة إلى الحصول على شهادة البكالوريوس في القانون والشريعة من الجامعات، مشددة على أن الحصول على شهادة البكالوريوس في الشريعة أو الأنظمة "الحقوق أو القانون" شرط للحصول على ترخيص لممارسة مهنة المحاماة، بحسب "عكاظ" .

وأشارت إلى أن المدة التدريبية في مكاتب المحاماة للحصول على الرخصة: ثلاث سنوات بعد المؤهل للبكالوريوس، وللماجستير خبرة سنة واحدة، وإن كانت الخبرات من خلال التدريب بمكتب محاماة فيشترط الحصول على دورة تأهيلية لا تقل عن 100 ساعة تدريبية منفذة أو معتمدة من مركز التدريب العدلي.