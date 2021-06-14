شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 99 ألف فحص مخبري خلال شهر مايو 2021م بمستشفى الملك فهد بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

أشارت الإحصائيات الصادرة عن مستشفى الملك فهد خلال شهر مايو 2021م عن 8250 مستفيد من خدمات العيادات الخارجية وكذلك عن 3666 مراجع لقسم الطوارئ

وبلغ عدد الفحوصات المخبرية 99476 فحص مخبري وأيضًا بلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 6617 فحص

كما بلغ عدد عدد الوصفات الطبية 47635 وصفة وعدد حالات التنويم 1316 حالة وعدد حالات الولادة 161 حالة وأيضا بلغ عدد العمليات الجراحية 337عملية إضافة الى جراحة اليوم الواحد حيث بلغ العدد 37عملية.