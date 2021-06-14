«السديس» يشارك في توزيع عبوات مياه زمزم على المعتمرين

الرياض - محمد عبدالله - قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالمشاركة مع العاملين بإدارة سقيا زمزم في توزيع عبوات مياه زمزم على المعتمرين في المسجد الحرام.

وقال السديس، وفقًا لموقع رئاسة شؤون الحرمين، إن هذه المشاركة تأتي لتحفيز العاملين في توزيع مياه زمزم، لما فيها من الأجر العظيم في سقيا المعتمرين والمصلين داخل المسجد الحرام.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام، والتي تسعى الرئاسة لاستمرارها وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على سلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين.

وشدد الشيخ السديس، على وجوب تعقيم هذه العبوات قبل عملية التوزيع لمنع تفشي فيروس كورونا داخل المسجد الحرام وساحاته.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. تدشين الروبوت الذكي لتوزيع «مياه زمزم» دون تلامس