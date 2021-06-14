«مكة» تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ 359 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 359 إصابة جديدة، من إجمالي 1109 حالات.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة221 حالة، والمنطقة الشرقية 189 حالة، وعسير 85 حالة، وجازان 68 حالة، والمدينة المنورة 67 حالة، والقصيم 45 حالة، وحائل 23 حالة، وتبوك 15 حالة، والباحة 14 حالة، ونجران 12 حالة، والحدود الشمالية 6 حالات، والجوف 5 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، و1148 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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