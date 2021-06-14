الراجحي: السعودية بذلت جهودًا في ترسيخ القيم العمالية

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، إن انتخاب السعودية عضوا أصيلا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، يعكس مكانة الممكلة المتنامية في ترسيخ القيم العمالية.

وأضاف الوزير الراجحي –عبر حسابه على تويتر- أن «انتخاب المملكة العربية السعودية، اليوم، عضوًا أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، يجسّد دعم قيادتنا الرشيدة للجهود الرامية إلى تعزيز دور المملكة في صناعة القرارات على المستوى الدولي».

وأوضح وزير الموارد البشرية، أن هذا الإنجاز «يعكس المكانة والثقة المتنامية بجهودها في مجال ترسيخ القيم العمالية».

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