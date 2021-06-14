التحالف: تدمير مسيّرة حوثية أُطلقت تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، رصد وتدمير طائرة مسيّرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وذكر التحالف –وفقًا لقناة الإخبارية- أته تم إحباط المحاولات الحوثية العدائية كافة تجاه المدنيين، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تطلق طائرات مسيرة مفخخة باتجاه المملكة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ودائما ما تعترضها الدفاعات الجوية للتحالف.

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