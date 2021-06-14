«الصحة»: 1109 إصابات جديدة بكورونا.. والتعافي 1148 حالة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 466906 حالات.

كما أوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1148 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 449241 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 7590 حالة.

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