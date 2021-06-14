استئصال الغدة الدرقية لمريضة عانت من صعوبة التنفس بمستشفى شرورة

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي في مستشفى شرورة العام بمنطقة نجران، من إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو من صعوبة بالتنفس وتغير بالصوت.

وذكرت صحة نجران –عبر موقعها الإلكتروني- أنه تبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة وجود تضخم كبير بالغدة الدرقية ناتج عن تورم حبيبي والتهاب هاشيموتو، وقد تم إجراء خزعة بالإبرة عن طريق الموجات فوق الصوتية.

وبعد التحليل المبدئي، اتضح وجود أورام حميدة وتغيير في شكل الخلايا الدرقية، تسبب ضغط على مجرى التنفس والطعام.

وأضافت صحة نجران، أنه تقرر إجراء عملية لاستئصال الغدة الدرقية من قبل الفريق الطبي، وتم استئصال كامل للغدة الدرقية بحجم 15 سم للفص الأيمن و8 سم للفص الأيسر، وتكللت العملية بالنجاح.

وأشارت صحة نجران، إلى أنه المحافظة على أعصاب الأحبال الصوتية والمحافظة على الغدد الجار الدرقية، وغادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة.

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