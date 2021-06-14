«الحصيني» يتوقّع رياحًا نشطة وأتربة مثارة على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، رياحًا نشطة من متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة على أجزاء واسعة من المنطقة الشرقية وشرق منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض وجنوبها ثم نجران ثم شرق عسير والباحة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع اليوم الإثنين 1442/11/4هـ نشاط للرياح من متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة على العراق فالكويت وأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية وشرق منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض وجنوبها ثم نجران ثم شرق عسير والباحة».

وأضاف خبير الطقس والمناخ: «آمل من قائدي المركبات توخي الحذر على الطرق الرابطة بينها إلى أن يصرفها الله».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على غرب وشمال غرب المملكة.

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