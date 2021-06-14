صرف أكثر من 36 ألف وصفة طبية عبر خدمة «وصفتي» بجازان

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت صحة جازان أن الوصفات الطبية المصروفة خلال شهر مايو الماضي بلغت 36483 وصفة طبية عن طريق خدمة “وصفتي” في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية البالغ عددها 166 مركزا مفعّلا للخدمة.

وأشارت إلى أن العدد التراكمي للوصفات عن طريق الخدمة منذ بدء العمل بها في صحة جازان وحتى نهاية شهر مايو للعام الجاري بلغ 495310 وصفة.

وأوضحت صحة جازان أن خدمة وصفتي الإلكترونية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية، وضمان توفر الأدوية للمستفيدين، والتيسير عليهم؛ لاستلام الدواء من أقرب صيدلية.

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