سفير فرنسا بالسعودية يدين بشدة استهداف الحوثيين لمدرسة في عسير

الرياض - محمد عبدالله - أدان سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بوي، اليوم الاثنين، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مدرسة في منطقة عسير بطائرة مسيرة دون حدوث إصابات، مؤكدًا أن هذا الاعتداء عمل جبان ووحشيّ على مكانٍ مكرّسٌ للعلم والمعرفة والتعليم.

وقال ‏‏ لودوفيك بوي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": «لقد فَجَعَني نبأ سقوط طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيّون، فوق مدرسةٍ في عسير. باسم السفارة الفرنسية في المملكة العربية السعودية أُدينُ بشدّة هذا الاعتداء الفظيع والجبان والوحشيّ على مكانٍ مكرّسٌ للعلم والمعرفة والتعليم، تُرَبّى فيه أجيال الغد». رابط التغريدة.

وكان قد صرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، أمس الأحد، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا بسقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

ولفت آل جلبان إلى أنه «بمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث».

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