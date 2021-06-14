أمير مكة يتوج الفائزين بتحدي البرمجة والذكاء الاصطناعي

يُتوج مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، الفائزين الستة في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، التي انطلقت أمس ضمن فعاليات معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي.

وأعلن الرئيس التنفيذي لأكاديمية «سدايا»، مدير الإدارة العامة لبناء القدرات بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، المهندس سعد القرني، تبني الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وجميع الفائزين في المسابقة دعمًا وتدريبًا وتشجيعًا واستقطابًا.

وأعرب عن فخر «سدايا» بوجودها كشريك إستراتيجي، في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وتقديم كل الدعم للشباب والشابات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. وقال: «إن مبادرة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، تستحث همم الشباب على إخراج المعلومات والمعارف التي تلقوها من الجامعات، على شكل منتجات تخدم دوت الخليج، مؤكدًا تبني «سدايا» القدرات الوطنية، والربط بين المعرفة وحاجة السوق على المستوى الاقتصادي أو المجتمعي أو الخدماتي.

وشهدت الفعالية تجمّع 30 فريقًا، تمثل طلابا وطالبات من 11 جامعة وكلية جامعية، من محافظات منطقة مكة المكرمة، والبالغ عددهم أكثر من 90 مشاركا ومشاركة، قدموا عددا من المشاريع منها: التنبؤ بالذبحات القلبية والأمراض المزمنة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، دُرّي الطاقة البديلة لإضاءة منطقة مكة، فريق تكامل، مشروع «وسم»، تجويد الخدمات المقدمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لضيوف الرحمن، عن طريق المراقبة الآلية، أرشدني، آمن، الحل، جدول، ودليل المتطوع. وعلى هامش الفعالية عقدت أمس جلسة حوارية ولقاء، مع عدد من الخبراء في المجال الرقمي للحديث عن الفرص الممكنة، لتطوير القدرات الرقمية وتعزيز القدوات في الفضاء الرقمي، لبناء الإنسان وتنمية المكان.

وتناولت الجلسة عددا من المحاور، شملت تفعيـل دور الجامعات لإكساب المهارات الرقمية الحديثة، وتعزيـز الاسـتفادة من التطورات الحديثة لخدمة السياحة، والجهود الوطنية، ومبادرات سدايا في البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعـم استخدام الـذكاء الاصطناعي، لتطبيقات تعزز «مكة الذكية»، الابتكار الرقمي.

وتحدث في الجلسة كل من، وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية، والمدير العام للتحول الرقمي لوزارة السياحة، والرئيس التنفيذي لأكاديمية سدايا، ومدير الإدارة العامة لبناء القدرات للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ووكيل جامعة جدة للتطوير والتنمية المستدامة، ووكيل جامعة أم القرى للابتكار وريادة الأعمال.

وتعد فعالية أيام مكة للبرمجة والذكاء الصناعي، إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي، تحت عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، في قبة جدة، التي انطلقت يوم الأحد، ضمن مشروعات منطقة مكة الرقمي، الذي دشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير مكة المكرمة بحضور نائبه.