سبل توقّع اتفاقية مع النقل الجماعي

وقّعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" والشركة السعودية للنقل الجماعي اتفاقية تنص على قيام الشركة بنقل الإرساليات البريدية على متن أسطولها من خلال مواقعها ومحطاتها التشغيلية بنظام أعمال B2B.

ومثل البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف، فيما مثل الشركة نائب الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية أحمد الجهني.

‏وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقات النوعية التي يبرمها البريد السعودي مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير آليات العمل و التوسع في الخدمات، وتنص الاتفاقية على تسهيل الإجراءات وتيسير الخدمات بين الطرفين، كما تأتي تعزيزاً لإستراتيجية التحول في البريد السعودي وخططها في التوسع والتحول في الأعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات ،كمشغل وطني يمتاز بالإمكانات الضخمة التي جعلته الأهم في سوق الشحن على مستوى الشرق الأوسط.

يذكر أن مؤسسة البريد السعودي "سبل" تقدم العديد من المنتجات والخدمات عبر فروعها المنتشرة حول المملكة، ونجحت في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنوياً ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل.

من جهة أخرى أوضحت "سابتكو" أن الشراكة ستشكل تنوعاً في خدماتها وإضافة جديدة إلى قائمة أعمالها وشراكاتها بما يتوافق مع رؤيتها ويحقق أهدافها بالاستغلال الأمثل لمواردها كونها الناقل البري الوطني الأول بالمملكة مع خبرتها التي تمتد لأكثرمن 42 عاماً، ويأتي ذلك أيضاً بالتزامن مع إستراتيجية سابتكو للتحول الرقمي حيث إنها بصدد إصدار منتجات رقمية طموحة بما يتماشى مع رؤية 2030 ، التي من ضمن ركائزها أن تكون المملكة محوراً عالمياً لوجستياً ، وكذلك خدمات إلكترونية تعزز الاقتصاد الرقمي وتسهم في تحقيق أهداف وطن طموح.

وتمتلك سابتكو شبكة نقل واسعة تغطي جميع مناطق المملكة, حيث تصل إلى أكثر من 345 وجهة داخلية بأسطول متنوع يتناسب مع جميع الخدمات المقدمة لعملائها ، كما توفر مجموعة من الأنظمة المتكاملة لتقديم خدمات نقل لعملائها تتصف بالأمان والكفاءة وبشكل يدعم الحفاظ على البيئة.