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أمير مكة يتوج الفائزين بتحدي البرمجة والذكاء الاصطناعي
يُتوج مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، الفائزين الستة في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء...
سبل توقّع اتفاقية مع النقل الجماعي
وقّعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" والشركة السعودية للنقل الجماعي اتفاقية تنص على قيام الشركة بنقل الإرساليات البريدية على متن...
نائب أمير الرياض يوجه بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء
وجه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز جميع الجهات المعنية بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء وما يشهده من...
الدفاع المدني يسيطر على حريق بخمرة جدة
تمكّنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة ومنع امتداد حريق شبّ بمستودع مواد كيميائية تحت مساحة 1400 م2 في مستودع بالخمرة...
مكة الأعلى حرارة والسودة تسجل الأقل بـ 26 درجة مئوية
تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم يمتد...
16 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة
تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 16 موقعاً بالمملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك»، التي تنفذها وكالة...
إلزام الأماكن العامة بالسلامة الإسعافية
يتجه المجلس الصحي السعودي إلى الزام الجهات الحكومية أو الخاصة، التي يقع تحت تصرفها مكان عام، بتوفير السلامة الإسعافية لمرتادي...
الغبار يلغي 7 رحلات بمطار نجران
تسببت العاصفة الرملية التي ضربت منطقة «نجران» والمحافظات التابعة لها، أمس، في إرباك حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار «نجران»،...
كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية بالرياض تعين 245 موظفة منهن 156 داعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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