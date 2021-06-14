الشؤون الإسلامية بالرياض تعين 245 موظفة منهن 156 داعية

أمير مكة يتوج الفائزين بتحدي البرمجة والذكاء الاصطناعي يُتوج مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، الفائزين الستة في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

سبل توقّع اتفاقية مع النقل الجماعي وقّعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" والشركة السعودية للنقل الجماعي اتفاقية تنص على قيام الشركة بنقل الإرساليات البريدية على متن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

نائب أمير الرياض يوجه بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء وجه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز جميع الجهات المعنية بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء وما يشهده من... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

الدفاع المدني يسيطر على حريق بخمرة جدة تمكّنت فرق ⁧‫الدفاع المدني‬⁩ بمحافظة جدة من السيطرة ومنع امتداد حريق شبّ بمستودع مواد كيميائية تحت مساحة 1400 م2 في مستودع بالخمرة... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

مكة الأعلى حرارة والسودة تسجل الأقل بـ 26 درجة مئوية تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم يمتد... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 ذو القعدة 1442 هـ 04 ذو القعدة 1442 هـ

16 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 16 موقعاً بالمملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك»، التي تنفذها وكالة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 ذو القعدة 1442 هـ 03 ذو القعدة 1442 هـ

إلزام الأماكن العامة بالسلامة الإسعافية يتجه المجلس الصحي السعودي إلى الزام الجهات الحكومية أو الخاصة، التي يقع تحت تصرفها مكان عام، بتوفير السلامة الإسعافية لمرتادي... الرياض : سليمان العنزي الرياض : سليمان العنزي 03 ذو القعدة 1442 هـ 03 ذو القعدة 1442 هـ

" /> " /> الغبار يلغي 7 رحلات بمطار نجران تسببت العاصفة الرملية التي ضربت منطقة «نجران» والمحافظات التابعة لها، أمس، في إرباك حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار «نجران»،... نجران: محمد آل مريح ونجران: ظافر آل عقيل والرياض: فيصل درويش والرياض: مؤيد معافا نجران: محمد آل مريح ونجران: ظافر آل عقيل والرياض: فيصل درويش والرياض: مؤيد معافا 03 ذو القعدة 1442 هـ 03 ذو القعدة 1442 هـ

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