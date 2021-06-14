اخبار السعوديه

الدفاع المدني يسيطر على حريق بخمرة جدة

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أمير مكة يتوج الفائزين بتحدي البرمجة والذكاء الاصطناعي

يُتوج مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، الفائزين الستة في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء...

482e53a0de.jpgجدة: دوت الخليج
7a11a51f9b.jpg04 ذو القعدة 1442 هـ

سبل توقّع اتفاقية مع النقل الجماعي

وقّعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" والشركة للنقل الجماعي اتفاقية تنص على قيام الشركة بنقل الإرساليات البريدية على متن...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

نائب أمير الرياض يوجه بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء

وجه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز جميع الجهات المعنية بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء وما يشهده من...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

الشؤون الإسلامية بالرياض تعين 245 موظفة منهن 156 داعية

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها في منطقة الرياض إجراءات تعيين 245 موظفة من العنصر النسائي وفق الخطة الوطنية للتوظيف شملت 156...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

مكة الأعلى حرارة والسودة تسجل الأقل بـ 26 درجة مئوية

تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم يمتد...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

16 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 16 موقعاً بالمملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك»، التي تنفذها وكالة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

إلزام الأماكن العامة بالسلامة الإسعافية

يتجه المجلس الصحي السعودي إلى الزام الجهات الحكومية أو الخاصة، التي يقع تحت تصرفها مكان عام، بتوفير السلامة الإسعافية لمرتادي...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ
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الغبار يلغي 7 رحلات بمطار نجران

تسببت العاصفة الرملية التي ضربت منطقة «نجران» والمحافظات التابعة لها، أمس، في إرباك حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار «نجران»،...

icon-byline.pngنجران: محمد آل مريح ونجران: ظافر آل عقيل والرياض: فيصل درويش والرياض: مؤيد معافا
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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