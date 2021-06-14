مكة الأعلى حرارة والسودة تسجل الأقل بـ 26 درجة مئوية

تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم يمتد تأثيرها الى منطقة نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. وتكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان، عسير والباحة تمتد الى مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية على غرب وشمال غرب المملكة.

وسجلت مكة أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 47 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 26 درجة مئوية

أما نسبة الرطوبة فقد سجلت جدة أعلى نسبة رطوبة بلغت 90 أما المدينة المنورة والعلا ورفحاء فكانت الأقل نسبة رطوبة حيث بلغت 20.