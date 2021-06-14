شكرا لقرائتكم خبر عن 1109 إصابة جديدة بكورونا في المملكة وتعافي 1148 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1109) حالات مؤكدة وتعافي (1148) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10075) حالة منها (1596) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (466906) حالات كما بلغ عدد حالات التعافي (449241) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (18) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7590) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، وأجري (83368) فحصاً مخبرياً.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).