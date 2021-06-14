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الحالات النشطة 10075 ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

الحالات النشطة 10075 ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة

1596 حالة حرجة وحصيلة الوفيات 7590

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1148) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (449241) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10075) حالة من بينها (1596) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (466906) حالات، توفي منهم (7590) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1109) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 359، منطقة الرياض 221، المنطقة الشرقية 189، منطقة عسير 85، منطقة جازان 68.

كما سجلت منطقة المدينة المنورة 67، ومنطقة القصيم 45، ومنطقة حائل 23، ومنطقة تبوك 15 ومنطقة الباحة 14، ومنطقة نجران 12، منطقة الحدود الشمالية 6، ومنطقة الجوف 5 حالات فقط.

إصابات كورونا الجديدة
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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