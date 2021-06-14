الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قرغيزيا

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس صادير جباروف رئيس الجمهورية القرغيزية.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يعزز التعاون المشترك.

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