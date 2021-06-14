، "الصحة" تحث على التقيد بالتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت عن إجراء 83368 فحصاً مخبرياً في آخر 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية؛ مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1109) حالات مؤكدة، وتعافي (1148) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10075) حالة منها (1596) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (466906) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (449241) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (18) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7590) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (83368) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.