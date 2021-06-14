- 1/3
- 2/3
- 3/3
نفّذ مستوطنون يهود، اليوم، مسيرة استفزازية في طرقات البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن نحو 20 مستوطنًا نفذوا مسيرة في طريق باب الواد في البلدة القديمة، وكانوا يهتفون ويغنون باللغة العبرية في وجه المقدسيين والمارة.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 80 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية.
مستوطنون يهود يقتحمون البلدة القديمة في القدس وينفذون جولات استفزازيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-14
نفّذ مستوطنون يهود، اليوم، مسيرة استفزازية في طرقات البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن نحو 20 مستوطنًا نفذوا مسيرة في طريق باب الواد في البلدة القديمة، وكانوا يهتفون ويغنون باللغة العبرية في وجه المقدسيين والمارة.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 80 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية.
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
03:35 PM
كانوا يهتفون ويغنون باللغة العبرية في وجه المقدسيين والمارة
نفّذ مستوطنون يهود، اليوم، مسيرة استفزازية في طرقات البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن نحو 20 مستوطنًا نفذوا مسيرة في طريق باب الواد في البلدة القديمة، وكانوا يهتفون ويغنون باللغة العبرية في وجه المقدسيين والمارة.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 80 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية.
، مستوطنون يهود يقتحمون البلدة القديمة في القدس وينفذون جولات استفزازية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مستوطنون يهود يقتحمون البلدة القديمة في القدس وينفذون جولات استفزازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.