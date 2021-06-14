- 1/3
- 2/3
- 3/3
انطلقت، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بمقر وزارة الخارجية القطرية في الدوحة.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن "شكري" توجّه إلى الدوحة، حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أول زيارة من نوعها للدوحة منذ 8 سنوات.
وأضافت أن الرسالة تتناول التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين في أعقاب التوقيع على بيان العُلا، والتطلع إلى دفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين.
للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. مباحثات مصرية قطرية في الدوحةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-14
انطلقت، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بمقر وزارة الخارجية القطرية في الدوحة.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن "شكري" توجّه إلى الدوحة، حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أول زيارة من نوعها للدوحة منذ 8 سنوات.
وأضافت أن الرسالة تتناول التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين في أعقاب التوقيع على بيان العُلا، والتطلع إلى دفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين.
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
03:34 PM
رسالة من الرئيس "السيسي" إلى الشيخ تميم
انطلقت، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بمقر وزارة الخارجية القطرية في الدوحة.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن "شكري" توجّه إلى الدوحة، حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أول زيارة من نوعها للدوحة منذ 8 سنوات.
وأضافت أن الرسالة تتناول التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين في أعقاب التوقيع على بيان العُلا، والتطلع إلى دفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين.
، للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. مباحثات مصرية قطرية في الدوحة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. مباحثات مصرية قطرية في الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.