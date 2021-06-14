، "بايدن" يخلط بين سوريا وليبيا 3 مرات خلال مؤتمر صحفي ،

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خلط الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أمس، بين ليبيا وسوريا، ليس لمرة واحدة، ولكن ثلاث مرات، أثناء مناقشة المساعدات الإنسانية للدول التي مزقتها الحرب الأهلية.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن "بايدن" أخطأ أثناء حديثه عن إمكانية العمل مع روسيا في تقديم مساعدة حيوية لـليبيا، بعد وصف الوضع هناك بالبلد الذي يواجه مشكلة حقيقية، ثم أضاف أن روسيا قضمت أكثر مما تستطيع مضغه بتدخلها في سوريا، لكنه أضاف بعد ذلك ليبيا.
وتجاهل مساعدو "بايدن" زلة اللسان الواضحة، مشيرين إلى أن "بايدن" كان يقصد سوريا في حديثة عندما ذكر ليبيا، ولكن الرئيس كان حديث الساعة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
"بايدن" يخلط بين سوريا وليبيا 3 مرات خلال مؤتمر صحفيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-14
خلط الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أمس، بين ليبيا وسوريا، ليس لمرة واحدة، ولكن ثلاث مرات، أثناء مناقشة المساعدات الإنسانية للدول التي مزقتها الحرب الأهلية.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن "بايدن" أخطأ أثناء حديثه عن إمكانية العمل مع روسيا في تقديم مساعدة حيوية لـليبيا، بعد وصف الوضع هناك بالبلد الذي يواجه مشكلة حقيقية، ثم أضاف أن روسيا قضمت أكثر مما تستطيع مضغه بتدخلها في سوريا، لكنه أضاف بعد ذلك ليبيا.
وتجاهل مساعدو "بايدن" زلة اللسان الواضحة، مشيرين إلى أن "بايدن" كان يقصد سوريا في حديثة عندما ذكر ليبيا، ولكن الرئيس كان حديث الساعة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
03:29 PM
مساعدوه تجاهلوا الخطأ
خلط الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أمس، بين ليبيا وسوريا، ليس لمرة واحدة، ولكن ثلاث مرات، أثناء مناقشة المساعدات الإنسانية للدول التي مزقتها الحرب الأهلية.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن "بايدن" أخطأ أثناء حديثه عن إمكانية العمل مع روسيا في تقديم مساعدة حيوية لـليبيا، بعد وصف الوضع هناك بالبلد الذي يواجه مشكلة حقيقية، ثم أضاف أن روسيا قضمت أكثر مما تستطيع مضغه بتدخلها في سوريا، لكنه أضاف بعد ذلك ليبيا.
وتجاهل مساعدو "بايدن" زلة اللسان الواضحة، مشيرين إلى أن "بايدن" كان يقصد سوريا في حديثة عندما ذكر ليبيا، ولكن الرئيس كان حديث الساعة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
، "بايدن" يخلط بين سوريا وليبيا 3 مرات خلال مؤتمر صحفي ،
المصدر : الخليج 365
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