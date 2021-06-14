السعودية | الرئيس التنفيذي للغذاء والدواء يلتقي بمسؤولي الشركات الطبية في المنطقة الغربية

المناطق - واس

التقى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي ، بعددٍ من مسؤولي وممثلي شركات الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية في المنطقة الغربية.

ونوقش خلال اللقاءات عدد من الموضوعات والاقتراحات التي تسهم في دعم وتسهيل الاستثمار في النشاطات التي تشرف عليها “الهيئة” من خلال تحفيز البيئة الاستثمارية وتطوير الإجراءات وتيسير الأعمال، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما تم بحث التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص، والإجراءات التي تسهم في تعزيز الأداء لضمان سلامة الأغذية والمستحضرات الدوائية والأجهزة والمنتجات الطبية في السوق السعودي.

وتأتي هذه اللقاءات بهدف تعزيز التواصل والشفافية مع القطاع الخاص، وقياس مستوى الخدمات المقدمة من “الهيئة”، واستقبال الآراء والمقترحات التي من شأنها رفع مستوى الجودة.